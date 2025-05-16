Катя Лель объявила себя целительницей

Знаменитость утверждает, что регулярно помогает людям

Катя Лель рассказала, что обладает необычными способностями, которые, по ее словам, помогают исцелять людей. Певица уверена, что этот дар дан ей не случайно, она чувствует ответственность за тех, кто обращается к ней за помощью, и старается никому не отказывать.

По признанию артистки, способности пробудились у нее после таинственного контакта с представителями внеземной цивилизации. Эта встреча полностью изменила жизнь знаменитости и открыла ей новый путь.

Артистка подчеркивает, что помощь другим требует немалых усилий, как физических, так и моральных. Иногда она устает, но совесть не позволяет ей отступить. Внутренний голос, говорит она, напоминает о том, что помощь может быть жизненно важной.

Катя добавила, что способна оказывать поддержку не только другим, но и самой себе – и в этом тоже видит особую ценность. Она уверена, что способности даны ей свыше, и чувствует благодарность за возможность быть полезной людям.