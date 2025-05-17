Шоумен Олешко рассказал, какие песни поет в душе

Артист поделился деталями личной жизни

Александр Олешко признался, что ванная комната для него – не просто место отдыха, а настоящая творческая мастерская. Именно там, по словам артиста, рождаются новые музыкальные идеи. Он не просто напевает в душе, он сочиняет там целые композиции.

В беседе с Дмитрием Кравченко в рамках "Подкаста для культурных" актер и телеведущий поделился, что источником его работоспособности является искреннее увлечение своим делом.

Шоумен отметил, что настроение определяет, какие мелодии приходят ему в голову. При этом у него есть любимое произведение – вальс Арама Хачатуряна из спектакля "Маскарад", посвященный актрисе Алле Казанской. Артист добавил, что именно эту музыку он часто прокручивает в голове, когда находится в душе.