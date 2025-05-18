Ольга Орлова заявила, что не ограничивает себя в алкоголе

Звезда сделала откровенное признание

Популярная российская исполнительница Ольга Орлова поделилась с подписчиками размышлениями о горячительных напитках. В своем блоге она рассказала, что не ставит никаких ограничений в этом вопросе и может позволить себе выпить, если чувствует соответствующее настроение.

Певица призналась, что ориентируется не на выдуманные кем-то нормы, а исключительно на внутреннее состояние. Звезда объявила, что она выпивает столько, сколько считает нужным, но только тогда, когда этого действительно хочется.

Такое откровение вызвало бурную реакцию в Сети. Некоторые подписчики отреагировали критически, напомнив Орловой, что важно знать меру. Часть аудитории, однако, поддержала ее точку зрения. Пользователи отметили, что каждый вправе сам решать, как ему жить, и может пить столько, сколько хочет.