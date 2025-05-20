Джастин Бибер дал первый комментарий о новостях про его изнасилование Пи Дидди

Джастин Бибер дал первый комментарий о новостях про его изнасилование Пи Дидди
Джастин Бибер. Кадр: соцсети
Грандиозный скандал продолжает набирать обороты

Представитель популярного американского артиста Джастина Бибера впервые прокомментировал слухи о якобы сексуальном насилии в отношении звезды со стороны американского рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy (Пи Дидди).

Представитель знаменитости опроверг информацию о том, что молодой артист был жертвой Комбса. При этом он отметил, что есть пострадавшие, которым рэпер действительно причинил вред, и за это должно последовать наказание. По его словам, эти люди заслуживают, чтобы правда была восстановлена, а справедливость восторжествовала.

Напомним, ранее сообщалось, что Шон Комбс не признал свою вину по новым обвинениям сексуального характера, которые были выдвинуты против него в Нью-Йорке.

Источник: TMZ ✓ Надежный источник

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