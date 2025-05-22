Дворцов назвал самых высокооплачиваемых артистов России

Некоторым звездам удается зарабатывать астрономические суммы

На российской эстраде сегодня лишь немногие артисты могут похвастаться по-настоящему высокими гонорарами. Как рассказал продюсер Сергей Дворцов, речь идет только о тех, кто стабильно собирает полные залы и остается востребованным.

По его словам, на вершине списка находится Надежда Кадышева. Она стала одной из самых оплачиваемых певиц страны, так как сегодня ее слушает как старшее поколение, так и молодежь. Такой интерес объясняется активным присутствием певицы в соцсетях и популярностью ее песен в интернете.

В числе высокооплачиваемых исполнителей он также назвал Филиппа Киркорова. Поп-король отечественной эстрады по-прежнему собирает аншлаги, а его репертуар остается узнаваемым и любимым публикой.

Третью строчку в этом условном рейтинге занимает Григорий Лепс. Его концерты, как отметил эксперт по звездной тусовке, обходятся организаторам очень недешево, но и интерес к ним по-прежнему высок у публики.