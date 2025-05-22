Телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой в 43 года

Телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой в 43 года
Татьяна Арно. Фото: соцсети
Звезда долго шла к женскому счастью

Звезда голубых экранов Татьяна Арно впервые стала мамой – радостную новость она сообщила, опубликовав фото из роддома и поделившись своими эмоциями в соцсетях.

У 43-летней звезды родился сыночек, и это стало полной неожиданностью для фанатов. Знаменитость редко делилась личными моментами, предпочитая не афишировать отношения. Хотя в юности ее имя не раз связывали с разными романами, в последние годы она избегала публичности в этом вопросе.

Последний раз слухи о ее возможных отношениях появились в прошлом году – СМИ писали о связи с Денисом Проценко, главврачом больницы в Коммунарке. Однако эти разговоры так и остались на уровне догадок, без официальных подтверждений.

Теперь, судя по полному имени новорожденного – Иван Денисович – можно предположить, что вторым родителем малыша действительно является доктор, хотя сама молодая мама пока не комментирует этот факт.

В своем посте она сообщила, что малыш появился на свет в один из апрельских дней и получил красивое русское имя Ваня.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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