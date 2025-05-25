Буланова рассказала, как готовится к предстоящему материнству

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Популярная российская исполнительница Татьяна Буланова наслаждается семейной жизнью с молодым мужем, предпринимателем Валерием Рудневым.
Супруги уже поднимают тему общего наследника. Ранее звезда рассматривала варианты ЭКО и усыновления, но со временем отказалась от этих идей.
Теперь знаменитость ощущает, что готова снова стать матерью. Она планирует воспользоваться замороженными ранее яйцеклетками.
При этом певица подчеркивает: прежде чем принять окончательное решение, она обязательно обсудит все с любимым мужчиной. Также артистка рассматривает возможность суррогатного материнства, так как беременность может представлять угрозу ее здоровью.
Ситуация на международной арене может сильно измениться