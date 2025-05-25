Буланова рассказала, как готовится к предстоящему материнству

Буланова раскрыла детали предстоящего материнства
Татьяна Буланова. Фото: соцсети
Знаменитость переживает из-за своего здоровья

Популярная российская исполнительница Татьяна Буланова наслаждается семейной жизнью с молодым мужем, предпринимателем Валерием Рудневым.

Супруги уже поднимают тему общего наследника. Ранее звезда рассматривала варианты ЭКО и усыновления, но со временем отказалась от этих идей.

Теперь знаменитость ощущает, что готова снова стать матерью. Она планирует воспользоваться замороженными ранее яйцеклетками.

При этом певица подчеркивает: прежде чем принять окончательное решение, она обязательно обсудит все с любимым мужчиной. Также артистка рассматривает возможность суррогатного материнства, так как беременность может представлять угрозу ее здоровью.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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