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Бар, принадлежащий известному российскому исполнителю Сергею Жукову, оказался в центре финансового скандала. Заведение наказали штрафными санкциями на сумму 11,7 миллиона рублей. Причиной стало выявленное нарушение – продажа спиртных напитков без применения кассовой техники и без выдачи чеков клиентам.
Сообщается, что речь идет о заведении, расположенном в Ростове. Проверка показала, что в течение почти двух лет, примерно до середины прошлого года, бар не фиксировал выручку от реализации горячительных напитков. В результате оказалось, что неучтенные продажи составили 172 миллиона рублей.
Изначально налоговики требовали наложить штраф в размере 47 миллионов рублей, но представители заведения оспорили сумму в суде. В итоге размер санкций был снижен более чем в четыре раза – до 11,7 миллиона рублей.
Ситуация на международной арене может сильно измениться