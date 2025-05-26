Ангарская рассказала о заработках в Comedy Woman

Девушка с теплотой вспоминает этот опыт

Актриса Надежда Ангарская рассказала о своем опыте работы в шоу Comedy Woman. Оказалось, что доход от участия звезды в проекте был относительно небольшим, однако она все равно считает этот этап важным и благодарна ему за открывшиеся возможности.

Знаменитость подчеркнула, что именно благодаря участию в шоу она смогла переехать в Москву, обрести популярность и новую жизнь, пусть и с "побочными эффектами" – актриса с иронией упомянула постоянную бессонницу и нервное напряжение.

Она также отметила, что регулярные встречи с психологом стали неотъемлемой частью ее жизни во время работы в проекте.

Ангарская добавила, что несмотря на то, что шоу завершилось шесть лет назад, ее имя до сих пор ассоциируют именно с этим проектом.

Отвечая на вопрос о заработке, актриса призналась, что не может назвать ту сумму значительной. Однако она считает, что проект научил ее выживать и работать в любых условиях.