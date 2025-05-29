Мальчик и девочка: Боня готовится снова стать матерью

Знаменитость не рассказывает, от кого решила родить наследников

Блогер Виктория Боня призналась, что после восхождения на Эверест у нее внезапно появилось желание родить еще двоих детей. До этого знаменитость даже не планировала снова становиться матерью, но из-за пережитого опыта на нее снизошло озарение.

"На Эвересте я четко поняла, что хочу еще двоих детей. Мальчика и девочку. Собираюсь работать в этом направлении", – приводит ее слова женский журнал "Клео.ру".

Как известно, сейчас у Бони нет официальных отношений с мужчиной, поэтому кто может стать потенциальным отцом ее детей – неизвестно. Сейчас ведущая воспитывает дочь Анджелину, которой исполнилось 13 лет. Девочка родилась от бизнесмена Алекса Смерфита. По слухам пара не заключила официальный брак, поскольку против этого были родители молодого человека.

До этого Виктория рассказывала, что вместе с дочкой проживает в Монако. Ежегодно знаменитость посещала Каннский фестиваль, но в этом году его пропустила. Сама она объясняла решение тем, что это мероприятие "не ее уровень" после восхождения на Эверест, однако сплетники поговаривают, что всему виной проблема с документами для проживания стране.