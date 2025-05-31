SHAMAN рассказал, как живет с Мизулиной

SHAMAN рассказал, как живет с Мизулиной
SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: соцсети
Звезды счастливы вместе

Популярный российский исполнитель SHAMAN рассказал о том, как проходит его повседневная жизнь с Екатериной Мизулиной. Влюбленный артист отметил, что его возлюбленная часто готовит ему домашние блюда, а он, в свою очередь, берет на себя часть домашних обязанностей и, например, моет посуду.

Об их отношениях стало известно в 2024 году, когда общественная деятельница и певец открыто заявили о своем романе. С тех пор пара регулярно делится подробностями совместной жизни.

SHAMAN подчеркивает, что любимая девушка с заботой относится к организации его питания и всегда старается, чтобы он ел полезную еду.

Артист рассказал, что у него на завтрак часто бывает легкий овощной салат с огурцами, помидорами и зеленью, а также глазунья. Он напомнил, что для человека, связанного со сценой, важно следить за формой, ведь внешний вид тоже часть профессии.

Домашние дела певцу не в тягость, он признался, что получает удовольствие от работы по дому. Мытье посуды для него – обычное дело, и он старается помогать любимой, когда есть возможность.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
По теме

Госпереворот на Украине: кто займет место Зеленского

Всего есть четыре ключевые кандидатуры для замены лидера

"Раса рабов": провокации НАТО против России объяснили дьявольским планом

Западные элиты ни перед чем не остановятся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей