SHAMAN рассказал, как живет с Мизулиной

Звезды счастливы вместе

Популярный российский исполнитель SHAMAN рассказал о том, как проходит его повседневная жизнь с Екатериной Мизулиной. Влюбленный артист отметил, что его возлюбленная часто готовит ему домашние блюда, а он, в свою очередь, берет на себя часть домашних обязанностей и, например, моет посуду.

Об их отношениях стало известно в 2024 году, когда общественная деятельница и певец открыто заявили о своем романе. С тех пор пара регулярно делится подробностями совместной жизни.

SHAMAN подчеркивает, что любимая девушка с заботой относится к организации его питания и всегда старается, чтобы он ел полезную еду.

Артист рассказал, что у него на завтрак часто бывает легкий овощной салат с огурцами, помидорами и зеленью, а также глазунья. Он напомнил, что для человека, связанного со сценой, важно следить за формой, ведь внешний вид тоже часть профессии.

Домашние дела певцу не в тягость, он признался, что получает удовольствие от работы по дому. Мытье посуды для него – обычное дело, и он старается помогать любимой, когда есть возможность.