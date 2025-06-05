Косметолог Мухина раскрыла секрет вечно молодой Климовой

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В Сети активно обсуждают внешность актрисы Екатерины Климовой, которой недавно исполнилось 47 лет. Пользователи удивлены, что на ее лице нет морщин и признаков старения. Актриса не раз утверждала, что никогда не делала пластических операций.
Внешность знаменитости оценила известный косметолог Марият Мухина. По словам эксперта, актриса регулярно посещает дерматолога и делает контурную пластику, в том числе увеличивает губы. На фото в молодости и сейчас заметно, что губы стали пухлее.
Специалист также рассказала, что на лице звезды заметны следы процедуры для увеличения скул и удлинения овала лица. Не обошлось и без инъекций ботокса, они помогают поддерживать гладкость кожи. Все эти процедуры в комплексе сделали кожу актрисы сияющей и помогли омолодить лицо.
При этом эксперт подчеркнула, что на лице актрисы не видно следов пластических операций, только профессиональный уход и косметология.
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Происходящее выглядит крайне странно