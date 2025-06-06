Светикова дала новорожденной дочке свою фамилию

Светикова дала новорожденной дочке свою фамилию
Светлана Светикова. Фото: соцсети
Малышка появилась на свет в конце мая

Популярная российская исполнительница Светлана Светикова снова стала мамой: 28 мая появилась на свет ее наследница, которую назвали красивым именем Луна. Артистка рассказала о том, как приняла решение о третьем ребенке, а также поделилась подробностями из жизни малышки.

Она отметила, что имя Луна, с ударением на второй слог, придумала несколько лет назад, но тогда не была уверена, что решится на еще одного ребенка. Сейчас, по ее словам, девочку в семье ласково зовут Лу или Лулу.

Счастливая мамочка призналась, что ее дочь выглядит необыкновенно: у малышки большие глаза с хитринкой, словно у лисички, и в них чувствуется особая глубина. В отличие от братьев, малышка ведет себя очень спокойно и не закатывает истерик, а лишь тихонько "мяукает". Любопытно, что звезда решила дать ребенку свою фамилию – Светикова.

Певица рассказала, что теперь мечтает "подарить дочери весь мир". На четвертый день малышка уже улыбнулась, чем приятно удивила всю семью. Молодая мама добавила, что старшие братья относятся к малышке очень бережно и ласково.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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