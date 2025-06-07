Боня рассказала о своих тратах на покорение Эвереста

Девушка хорошенько раскошелилась

Звезда социальных сетей Виктория Боня раскрыла, сколько ей пришлось заплатить за восхождение на Эверест. По ее словам, поход обошелся ей в 20 миллионов рублей, хотя, как отметила покорительница вершин, при желании можно было обойтись и меньшей суммой.

Весной 2025 года Боня осуществила свою давнюю мечту – она забралась на вершину самой высокой горы мира. Путь оказался нелегким: при первой попытке она заболела и была вынуждена спуститься вниз для восстановления. Но после этого целеустремленная девушка снова набралась сил и отправилась наверх, дойдя в итоге до заветной вершины.

Она рассказала, что понимала все риски, связанные с таким путешествием, и даже оставила завещание на случай непредвиденных обстоятельств.

Звезда поведала, что попросила кремировать ее тело и передать прах матери, чтобы та похоронила его у корней дерева. К счастью, все завершилось хорошо, брюнетка благополучно вернулась домой.