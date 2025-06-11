Юра Борисов получил главную роль в фильме британского режиссера

Юра Борисов получил главную роль в фильме британского режиссера
Фото: Frank Sun / wikimedia.org
Российского артиста завалили предложениями о работе после номинации на "Оскар"

Юрий Борисов сыграет в картине "Деннис" британского режиссера Эмили Мортимер. По сюжету фильма, британская студентка, роль которой досталась Элисон Оливер, приезжает в Москву 90-х годов и влюбляется в русского молодого поэта. Артисты главных ролей уже подписали контракты для съемок.

Это не первый международный проект, куда Борисова позвали после номинации на "Оскар". Сообщается, что также он снимется в главной роли вместе с Эндрю Гарфилдом и Моникой Барбаро в фильме "Искусственный", новом проекте Луки Гуаданьино на тему искусственного интеллекта для Amazon MGM Studios.

При этом артист будет продолжать работать в России. Ранее стало известно, что он сыграет Эмира Кустурицу в новой автобиографической картине режиссера "Как я не снял "Преступление и наказание"". Ожидается, что в фильме будут раскрываться переживания мастера по поводу неснятой экранизации романа Достоевского – он переживал, что не сможет до конца передать мысли российского классика.

Источник: Deadline

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