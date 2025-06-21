Ида Галич раскрыла свой вес во время беременности

Звезда старается ограничивать себя в еде и поддерживать активность на высоком уровне

Блогер Ида Галич, находясь в ожидании второго малыша, призналась, что за период беременности набрала порядка 14 килограммов. Сейчас ее вес составляет 70 килограммов, поэтому она решила ограничить себя в некоторых продуктах.

"Я снова без мучного, сладкого и вредного. Дай бог, продержусь", – написала она.

При этом знаменитость старается поддерживать повседневную активность, регулярно нахаживая 10 тысяч шагов. Тем не менее, Ида призналась, что на последних сроках беременности делать это с каждым разом все сложнее.

Во время ожидания первого ребенка Галич рассказывала, что набрала слишком много лишних килограммов, которые потом с трудом скидывала. Сейчас она старается подходить к этому вопросу более серьезно. Поэтому ежедневно блогер занимается спортом, который разрешен в ее положении.

"Очень надеюсь, что сейчас мой отказ от десертов, мучного и фастфуда сделает свое дело", – говорит она.