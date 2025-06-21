Ида Галич раскрыла свой вес во время беременности

Ида Галич раскрыла свой вес во время беременности
Фото: соцсети
Звезда старается ограничивать себя в еде и поддерживать активность на высоком уровне

Блогер Ида Галич, находясь в ожидании второго малыша, призналась, что за период беременности набрала порядка 14 килограммов. Сейчас ее вес составляет 70 килограммов, поэтому она решила ограничить себя в некоторых продуктах.

"Я снова без мучного, сладкого и вредного. Дай бог, продержусь", – написала она.

При этом знаменитость старается поддерживать повседневную активность, регулярно нахаживая 10 тысяч шагов. Тем не менее, Ида призналась, что на последних сроках беременности делать это с каждым разом все сложнее. 

Во время ожидания первого ребенка Галич рассказывала, что набрала слишком много лишних килограммов, которые потом с трудом скидывала. Сейчас она старается подходить к этому вопросу более серьезно. Поэтому ежедневно блогер занимается спортом, который разрешен в ее положении.

"Очень надеюсь, что сейчас мой отказ от десертов, мучного и фастфуда сделает свое дело", – говорит она.

Источник: соцсети

Блокада Крыма: объявлено решение Украины по полуострову

Незалежная по-прежнему считает регион своим

Грядущая катастрофа: Киеву объявили дурные новости

Украина рискует потерять все

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей