Актер Сафонов вышел на связь из Израиля после пропажи

Пропавший в Израиле российский актер вышел на связь после обстрелов
Фото: соцсети
Знаменитость признался, что намеренно не пользовался соцсетями

Кирилл Сафонов, который не выходил на связь с поклонниками после начала конфликта между Ираном и Израилем, внезапно опубликовал на своей странице пост, приуроченный к дню рождения. Артист признался, что намеренно не брал телефон в руки и сидел в соцсетях, но сейчас был вынужден сделать заявления из-за обилия поздравлений.

По словам актера, ему поступило множество сообщений от друзей и знакомых с приятными пожеланиями – ответить на все он не может физически, поскольку, как он подсчитал, это заняло бы порядка 10 часов.

"Поэтому я сдался и решил просто с любовью и благодарностью написать сразу всем – спасибо! Ценю каждое слово и каждый смайлик и искренне благодарю!" – написал Сафонов.

При этом на публикации он предстал не в бомбоубежище, а в бассейне, расслабленным и попивающим бокал красного вина. Его супруга Александра Савельева, которая сейчас находится в России и не может приехать в Израиль, под постом уточнила, что в бокале – газированный напиток, а не алкоголь. На это Сафонов с шуткой попросил ее "не раскрывать карты".

Напомним, актер вместе с семьей проживает в израильском Ашкелоне, который некоторое время назад подвергся обстрелу. После случившегося Сафонов перестал выходить на связь в соцсетях.

Источник: соцсети

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