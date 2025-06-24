"Лежала пару дней": звезда "Сватов" пострадала после обстрела Киева

Артистка пожаловалась на свое состояние

Украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась в России благодаря работе в сериале "Сваты", пожаловалась на ухудшение состояния после недавнего обстрела Киева. Как ранее сообщали СМИ, в ночь на понедельник украинская столица буквально светилась от взрывов по всему городу.

По словам знаменитости, каждая атака провоцирует у нее невероятный стресс, который в итоге отражается на состоянии здоровья.

"Последний сильный обстрел существенно ударил по иммунке, лежала пару дней с температурой и ангиной, трудно было стоять на ногах", – написала она в соцсетях.

Кошмал отметила, что приходила в себя некоторое время, и недавно ее состояние наконец улучшилось. При этом обстрелы ее никак не задели, дом знаменитости также в целости.

В российском Минобороны сообщили, что военные били по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины". Сообщается, что все цели удара были достигнуты.

Ранее известный в России актер пожаловался на свою пенсию на Украине.