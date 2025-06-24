"Лежала пару дней": звезда "Сватов" пострадала после обстрела Киева

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась в России благодаря работе в сериале "Сваты", пожаловалась на ухудшение состояния после недавнего обстрела Киева. Как ранее сообщали СМИ, в ночь на понедельник украинская столица буквально светилась от взрывов по всему городу.
По словам знаменитости, каждая атака провоцирует у нее невероятный стресс, который в итоге отражается на состоянии здоровья.
"Последний сильный обстрел существенно ударил по иммунке, лежала пару дней с температурой и ангиной, трудно было стоять на ногах", – написала она в соцсетях.
Кошмал отметила, что приходила в себя некоторое время, и недавно ее состояние наконец улучшилось. При этом обстрелы ее никак не задели, дом знаменитости также в целости.
В российском Минобороны сообщили, что военные били по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины". Сообщается, что все цели удара были достигнуты.
Ранее известный в России актер пожаловался на свою пенсию на Украине.
Американский лидер выступил с призывом
Конфликт грозит перерасти в глобальную войну