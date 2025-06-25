"Характер не сахар": коллега высказалась о работе с покойной Талызиной

Известно, что у знаменитости были проблемы со многими партнерами по съемочной площадке

Актриса Валентина Теличкина, которая вместе играла с покойной Валентиной Талызиной в "Зигзаге удачи", рассказала о своем опыте работы со знаменитостью. Она призналась, что до сих пор благодарна судьбе за то, что смогла посотрудничать с такой опытной артисткой.

По ее словам, Талызина всегда высоко ценила внимание зрителей и старалась оправдывать его на сцене. У нее остались хорошие впечатления об актрисе как о человеке – Теличкина утверждает, что Валентина Илларионовна была действительно особенной и она прожила хорошую жизнь.

Также, в отличие от коллег Лии Ахеджаковой и Барбары Брыльской, у Валентины Ивановны были с Талызиной приятельские отношения. Им удалось найти общий язык, хотя у всех есть свои непростые личностные особенности.

"Вы знаете, характер у всех у нас не сахар. И все зависит от того, как ведет себя режиссер на площадке. У меня с ней были хорошие отношения, Слава Богу. Каких-то неприятных воспоминаний о ней у меня не сложилось. Мне нравилась она как актриса, как партнер. Все как-то по-человечески было", – призналась Теличкина.

Ранее стало известно, какое наследство оставила после себя Валентина Талызина.