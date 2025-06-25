Дубцова сменила имидж после критики россиян

Артистка стала выглядеть свежее и моложе

Певица Ирина Дубцова столкнулась с волной критики со стороны россиян после того, как приняла участие в шоу "Сокровища императора". Публика критиковала не только скандальное поведение знаменитости, но также и ее внешний вид. В особенности – прическу.

В комментариях в соцсетях волосы Дубцовой стали причиной появления мемов – некоторые сравнивали ее с героиней фильма "Звонок" из-за длины и цвета локонов. Другие, напротив, посмеивались, что за плотной шевелюрой артистка что-то прячет. В итоге знаменитость не выдержала насмешек и сменила имидж.

На свадьбе Ксении Бородиной Ирина предстала в новом образе – она перекрасилась в более светлый оттенок и состригла неподходящую ей длину. Благодаря новой укладке исполнительница стала выглядеть свежее и моложе, отметили люди в Сети.

Напомним, после шоу "Сокровища императора" Дубцову также критиковали за ее поведение с партнером Натаном, а также оскорбления Даны Борисовой, которую она довела до слез.