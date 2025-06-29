Ирина Пегова закрутила новый роман с молодым актером

Между знаменитостями 10-летняя разница в возрасте

Актриса Ирина Пегова впервые вышла на публику со своим новым возлюбленным – прозванным российским секс-символом артистом Сергеем Мариным. Знаменитостей заметили во время благотворительной акции в ГУМе, где они продавали мороженое.

По словам журналистов, отношения между актерами завязались на съемочной площадке. Сперва Пегова комплексовала появляться на публике с парнем, ведь между ними 10-летняя разница в возрасте. Но, убедившись в серьезности романа, наконец решилась рассекретить молодого человека. Сам Марин в интервью признался, что возлюбленная пленила его обилием своих достоинств.

Известно, что актер прославился благодаря своим ролям героя-любовника. Он снимался в популярных сериалах "Анна-детективъ", "Крепость Бадабер" и проекте "Душегубы". Недавно он появлялся на экранах в роли следователя Константина Грома в фильме "Гром: Трудное детство". Свою личную жизнь он старается не афишировать.

Пегова, в свою очередь, признавалась, что никогда не страдала от нехватки внимания со стороны мужчин. Ее возлюбленными были актер Дмитрий Орлов, каскадер Сергей Кемпо, молодой танцор Евгений Раев. Пару лет назад ходили слухи, что артистка готовится второй раз выйти замуж, но они подтверждения не нашли.