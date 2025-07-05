Катя Лель дала совет на случай встречи с инопланетянами

Артистка уверяет, что бояться этих созданий не стоит

Главный российский эксперт по внеземным цивилизациям Катя Лель рассказала, что можно и нельзя делать при встрече с инопланетянами. По словам артистки, они могут застигнуть человека в любой момент, а выбирают кого-то, ориентируясь на частоту его вибраций.

Знаменитость утверждает, что при встрече с пришельцами не нужно паниковать и бояться – лучше с благодарностью принять этот уникальный опыт. Она утверждает, что создания с других планет, которые идут на контакт, обладают более развитыми технологиями и находятся дальше человечества в техническом плане.

"Если бы мне в мои 16 лет кто-то сказал, что это нормальный процесс, это другая цивилизация, это другой мир, они такие же, как мы, и они наши создатели, не нужно их бояться", – заявила певица.

Лель также указала, что инопланетяне регулярно тайно делятся своими разработками с людьми, чтобы двигать их развитие вперед. И она уверена, что в будущем нам будет больше известно об этих внеземных существах.