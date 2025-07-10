"Ушел и ушел": Остроумова раскрыла подробности ссоры с Домогаровым

Актриса отметила, что не воспринимает случившееся близко к сердцу

Народная артистка Ольга Остроумова в недавнем интервью высказалась по поводу обиды своего коллеги Александра Домогарова, с которым она несколько лет играла на одной сцене театра Моссовета. Она рассказала подробности ссоры с актером.

По словам знаменитости, все началось из-за проблем в отношениях Домогарова с Евгением Марчелли. Остроумова допускает, что Александр тоже имел амбиции худрука, реализовать которые не вышло. В результате обнародования скандала ситуация только ухудшилась – поклонницы артиста начали писать отвратительные вещи по поводу происходящего в театре, и во многом – неправду. Это актрису сильно возмущало, о чем она и высказалась на собрании труппы. Однако Домогаров воспринял претензии на свой счет.

"Я просто сказала то, что думала. Развод бывает нормальный, а бывает со скандалом. Ну ты ушел и ушел, Господи. Тем более, прямиком в Театр Советской Армии, Домогаров там сейчас играет замечательно", – сказала артистка.

Тем не менее, близко к сердцу обиду коллеги она не воспринимает и давно отпустила эту ситуацию.

Ранее Александр Домогаров объяснил, почему ушел из театра Моссовета. По его словам, он испытывал беспомощность от того, что не может изменить ситуацию в культурном заведении.