Соседов потребовал у Баскова прекратить петь

У Баскова потребовали прекратить петь
Николай Басков. Фото: АГН "Москва"
Некоторым "натуральный блондин" сильно надоел

Известный эксперт по звездной тусовке Сергей Соседов заявил, что не собирается менять свою точку зрения в отношении Николая Баскова и по-прежнему считает, что артисту пора прекратить петь и оставить сцену молодым.

По словам критика, "натуральный блондин" давно утратил не только чарующий голос, но и привлекательную внешность, а сейчас, по мнению Соседова, его выступления сводятся к фонограмме и заезженным песням, которые мало кого интересуют.

Эксперт отметил, что артист в последнее время не выпустил ни одного действительно яркого хита и продолжает исполнять старый репертуар, который, по мнению критика, уже не вызывает интереса у слушателей.

Он добавил, что сейчас исполнитель отчаянно пытается привлечь новую аудиторию за счет сотрудничества с блогерами, и посочувствовал молодым авторам, которым приходится иметь дело с певцом.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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