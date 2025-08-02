Джастин Тимберлейк заявил, что у него выявили опасную болезнь

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Джастин Тимберлейк откровенно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которые настигли его прямо во время тура. Кумир миллионов признался, что медики поставили ему неутешительный диагноз – болезнь Лайма, и она стала причиной резкого ухудшения его самочувствия.
Артист отметил, что тревожные симптомы появились внезапно: он начал чувствовать странную слабость, постоянную усталость и тошноту, а позже к ним добавились и неврологические нарушения.
Долгое время музыкант пытался не придавать этому значения, списывая все на переутомление и гастрольный график, но состояние ухудшалось, и обследование показало истинную причину.
Несмотря на тревожный диагноз, 44-летний исполнитель решил не прерывать тур. По его словам, сцена для него – источник силы, и он не готов отказываться от общения с поклонниками. Звезда заверил, что делает все возможное, чтобы справиться с болезнью.
Скоро Киев ждут глобальные перемены
Политик указал, что при таком сценарии использование ядерного оружия неизбежно