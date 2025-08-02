Джастин Тимберлейк заявил, что у него выявили опасную болезнь

Артист не готов отказываться от шоу и концертов

Джастин Тимберлейк откровенно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которые настигли его прямо во время тура. Кумир миллионов признался, что медики поставили ему неутешительный диагноз – болезнь Лайма, и она стала причиной резкого ухудшения его самочувствия.

Артист отметил, что тревожные симптомы появились внезапно: он начал чувствовать странную слабость, постоянную усталость и тошноту, а позже к ним добавились и неврологические нарушения.

Долгое время музыкант пытался не придавать этому значения, списывая все на переутомление и гастрольный график, но состояние ухудшалось, и обследование показало истинную причину.

Несмотря на тревожный диагноз, 44-летний исполнитель решил не прерывать тур. По его словам, сцена для него – источник силы, и он не готов отказываться от общения с поклонниками. Звезда заверил, что делает все возможное, чтобы справиться с болезнью.