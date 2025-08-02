Смехов назвал Горбачева одним из важнейших людей

Артист честно рассказал, что думает

Популярный советский артист, сыгравший роль Атоса в культовой картине "Три мушкетера", Вениамин Смехов неожиданно высказался о Михаиле Горбачеве. Он назвал политика одной из ключевых фигур в своей жизни.

Артист напомнил, что именно в годы правления последнего советского лидера началась перестройка, которая, по мнению звезды, открыла гражданам доступ к ранее запрещенной информации, культурным событиям и "свободе".

Он вспомнил, как в то время смог принять участие в памятном мероприятии у дома, где когда-то жил и был репрессирован режиссер Всеволод Мейерхольд.

Актер убежден, что именно с приходом этого политика страна начала "дышать полной грудью" – атмосфера свободы разительно отличалась от духа прежних десятилетий, включая периоды Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева. По мнению артиста, это было важнейшее историческое изменение, за которое он искренне благодарен.