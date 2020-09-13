Он четыре раза завоевывал звание чемпиона Союза

Не стало советского боксера Евгения Горскова. Об этом сообщила Федерация бокса России.

Славу боксер получил как один из трех, кто в 1978 году провел показательные бои с одним из самых известных в мире профессионалов бокса Мохаммедом Али. Также участие принимали Игорь Высоцкий и Петр Заев.

При жизни он получил звание заслуженного мастера спорта СССР, четыре раза становился чемпионом Союза и дважды Европы. После окончания спортивной карьеры Горстков тренировал бойцов, а также был спортивным арбитром, пишет пресс-служба. Ему было 70 лет.