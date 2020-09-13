Умер известный в СССР спортсмен

Он четыре раза завоевывал звание чемпиона Союза

Не стало советского боксера Евгения Горскова. Об этом сообщила Федерация бокса России. 

Славу боксер получил как один из трех, кто в 1978 году провел показательные бои с одним из самых известных в мире профессионалов бокса Мохаммедом Али. Также участие принимали Игорь Высоцкий и Петр Заев. 

При жизни он получил звание заслуженного мастера спорта СССР, четыре раза становился чемпионом Союза и дважды Европы. После окончания спортивной карьеры Горстков тренировал бойцов, а также был спортивным арбитром, пишет пресс-служба. Ему было 70 лет. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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