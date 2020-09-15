Боец ММА захотел покончить с собой после ареста - СМИ

Впоследствии экс-чемпион удалил свое сообщение

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский спортсмен Конор Макгрегор поведал о своих эмоциях после информации об аресте во время отдыха на Корсике.

На прошлой неделе стало известно о том, что спортсмена арестовали за попытку изнасилования и неподобающее поведение. Защита МакГрегора сообщила, что его подопечного освободили до истечения срока задержания, а все обвинения сняли.

Позднее боец сообщил в своем "Твиттер" о том, что это был самый ужасный период в его жизни, однако он не падает духом ради семьи и близких. Также экс-чемпион обвинил интернет-пользователей в том, что те пытаются довести его до самоубийства, вместо того, чтобы поддержать, сообщает "РИА "Новости". Впоследствии он удалил свое сообщение.

Ранее МакГрегор выступил на пресс-конференции в Москве, заявив о намерении провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Появилось первое фото Навального после выхода из комы

Оппозиционер потихоньку приходит в себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей