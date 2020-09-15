Впоследствии экс-чемпион удалил свое сообщение

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский спортсмен Конор Макгрегор поведал о своих эмоциях после информации об аресте во время отдыха на Корсике.

На прошлой неделе стало известно о том, что спортсмена арестовали за попытку изнасилования и неподобающее поведение. Защита МакГрегора сообщила, что его подопечного освободили до истечения срока задержания, а все обвинения сняли.

Позднее боец сообщил в своем "Твиттер" о том, что это был самый ужасный период в его жизни, однако он не падает духом ради семьи и близких. Также экс-чемпион обвинил интернет-пользователей в том, что те пытаются довести его до самоубийства, вместо того, чтобы поддержать, сообщает "РИА "Новости". Впоследствии он удалил свое сообщение.

Ранее МакГрегор выступил на пресс-конференции в Москве, заявив о намерении провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым.