"Никаких конфликтов": Медведева подтвердила возвращение к Тутберидзе

Фигуристка призналась, что у нее хорошие отношения со всеми тренерами

Евгения Медведева не стала томить публику и поспешила прояснить слухи о том, что она вернулась к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе, от которой со скандалом ушла в 2018 году. Спортсменка заявила, что она рада переходу к экс-наставнице.

По словам Медведевой, она встретилась и поговорила с Тутберидзе, с которой у нее хорошие отношения. В эфире Первого канала Евгения также отметила, что благодарна Брайану Орсеру и что тот с пониманием воспринял ее решение вернуться в Россию. 

"Никаких конфликтов",

подчеркнула Медведева. 

Фигуристка ушла от своего тренера после Олимпиады-2018, в которой заняла лишь второе место, после 11 лет сотрудничества, напоминает "МИР24".

Полина ИВАНОВА

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