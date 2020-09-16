Фигуристка призналась, что у нее хорошие отношения со всеми тренерами

Евгения Медведева не стала томить публику и поспешила прояснить слухи о том, что она вернулась к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе, от которой со скандалом ушла в 2018 году. Спортсменка заявила, что она рада переходу к экс-наставнице.

По словам Медведевой, она встретилась и поговорила с Тутберидзе, с которой у нее хорошие отношения. В эфире Первого канала Евгения также отметила, что благодарна Брайану Орсеру и что тот с пониманием воспринял ее решение вернуться в Россию.

"Никаких конфликтов",

– подчеркнула Медведева.

Фигуристка ушла от своего тренера после Олимпиады-2018, в которой заняла лишь второе место, после 11 лет сотрудничества, напоминает "МИР24".