Многих поклонников фигурного катания не обрадовала новость о воссоединении тренера и спортсменки

Сегодня в мире фигурного катания произошел самый громкий, по мнению большинства пользователей, переход: Евгения Медведева вернулась в команду Этери Тутберидзе. Тренер по фигурному катанию призналась, что она и спортсменка забыли о взаимных обидах и снова приступили к работе. Однако далеко не всех любителей фигурного катания обрадовала такая новость.

Сегодня на своей странице в "Инстаграм" Тутберидзе выложила совместный снимок с ушедшей от нее в 2018 году фигуристкой. Снимок она дополнила многозначительными хештэгами "так бывает", "с возвращением". Большая часть поклонников обрадовалась возвращению "блудной дочери", однако нашлись те, у кого такое воссоединение не вызвало положительных эмоций.

"Интересно и не стыдно ей было возвращаться. То музыка не та, то это не то", "Буду болеть против Медведевой", "Клоуны", "Как можно так улыбаться, после такой грязи, которую вылили на тренеров за эти годы?", "Не плюй в колодец, пригодится, воды напиться. Но видимо сейчас в наше время и водичка с плевком идет на "ура". Правда Жень?", "У меня только 1 вопрос: ей не стыдно? Как после всего, она смотрит и посмотрела Вам в глаза?"

– написали в комментариях к посту.

Однако положительных комментариев все-таки больше. Поклонники спорта рады, что Евгения вновь вернулась к тренировкам под руководством Тутберидзе и пожелали ей блестящих побед.

Ранее Алексей Ягудин резко высказался о переходе Медведевой к Тутберидзе.