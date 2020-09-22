Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров завершила карьеру в 21 год

Фигуристка Елена Радионова решила уйти из профессионального спорта. Такое заявление она сделала сегодня, 22 сентября.

По словам спортсменки, мысли о завершении карьеры посещали ее давно, но до сих пор она не могла решиться на такой серьезный шаг.

"Так мне все это надоело. По-моему, я выжала из себя максимум",

– поделилась своими ощущениями Радионова после Кубка России в Йошкар-Оле. Она призналась в интервью РИА "Новости", что на тот момент была совершенно измотана.

Теперь же 21-летняя фигуристка официально объявила о своем решении. Она поблагодарила тренеров, хореографов и всех, кто с ней работал. По словам спортсменки, просто пришло время идти дальше, и у нее уже появились планы на будущее:

"Было классное время, но все не может быть вечным".



Радионова, по ее словам, не планирует быть тренером, но все же ее дальнейшая деятельность будет по-прежнему связана со спортом, передает Sport24.

На уход первой в истории двукратной чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию отреагировала заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Она пожелала Радионовой достичь того, о чем она мечтает, и понадеялась увидеть ее еще раз на показательных выступлениях в Москве, пишет Sport24.

Фигуристка Алена Косторная, которой сейчас всего 17 лет, также задумывается об уходе из спорта. Спортсменка рассказала, чем планирует заниматься дальше.