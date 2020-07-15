Алена всерьез задумалась о завершении спортивной карьеры

Спортсменка из России публично озвучила грандиозные планы. Алена Косторная в свои 16 лет уже задумывается о завершении карьеры фигуристки. Она призналась, что давно мечтает связать жизнь с медициной.

Девушка заверила журналистов, что невозможно выходить на лед до 30 лет и все время побеждать. По мнению фигуристки, призовые места будут всегда отдавать 15-летним спортсменкам, потому что у них больше сил и энергии, сообщает телеканал Olympic Channel.

Чемпионка Европы в одиночном катании уточнила, что ей бы очень хотелось в ближайшем будущем отправиться в годовой тур и радовать зрителей на шоу. Но после этого Алена все равно планирует стать врачом и посвятить жизнь лечению людей.

Спортсменка считает, что в профессии нейрохирурга достаточно адреналина. По ее словам, болезней много и "реально провести" операции, которые еще никто не делал. Риски высоки, но это Алену не останавливает, передает телеканал "360".

Напомним, Косторная стала обладательницей золотой медали на чемпионате Европы и в финале Гран-при в сезоне 2019 – 2020.

К слову, накануне стало известно, что из спорта ушла 20-летняя российская фигуристка. Мария Сотскова не смогла справиться с эмоциональными переживаниями, которые сказались на ее здоровье, и покинула лед.