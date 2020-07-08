Причинной стали проблемы со здоровьем

Мария Сотскова решила завершить спортивную карьеру. Фигуристка призналась, что обращалась за помощью к психологам, однако специалисты не смогли помочь ей выйти из депрессии.

В карьере спортсменки было немало побед, однако в какой-то период она столкнулась со сложностями. Девушка рассказала, что стойко преодолевала препятствия и долгое время продолжала бороться.

Настал момент, когда фигуристка поняла, что трудности стали непреодолимыми. Тяжелые переживания сказались на здоровье Сотсковой. Это стало последней каплей, и девушка решила прекратить свою спортивную карьеру.

"Есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру", – сообщила спортсменка.

Мария Сотскова взяла серебро на финале Гран-при в сезоне-2017/18. Она побеждала в нескольких международных турнирах, является серебренным призером чемпионата России. На Олимпийских играх в Пхенчхане девушка заняла 8 место.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о юной фигуристке Арине Парсеговой. Восьмилетняя спортсменка отказалась работать с Этери Тутберидзе и перешла в академию Евгения Плющенко.