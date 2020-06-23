Еще одна фигуристка бросила тренера ради Плющенко

Еще одна фигуристка бросила тренера ради Плющенко
Евгений Плющенко. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В команду к олимпийскому чемпиону перешли три спортсменки за последние месяцы

Арина Парсегова отказалась работать с Этери Тутберидзе и ушла из ее школы фигурного катания. Теперь восьмилетняя спортсменка будет тренироваться в академии Евгения Плющенко. Об этом фигуристка рассказала в "Инстаграм".

Парсегова написала, что за период карантина в жизни многих спортсменов произошли изменения, и она не стала исключением. Юная спортсменка поблагодарила олимпийского чемпиона за возможность стать частью его команды.

Также Парсегова добавила, что благодаря Тутберидзе она стала смотреть на фигурное катание под другим углом и получила бесценный опыт за год работы с тренером.

Арина Парсегова стала третьей фигуристкой за последние два месяца, которые перешли от Тутберидзе в команду Плющенко. Ранее такое решение приняли Александра Трусова и Вероника Жилина.

Евгений Плющенко недавно занял новую должность. Он стал тренером сборной России по фигурному катанию и теперь готовит спортсменов к Олимпийским играм.

Этери Тутберидзе тренирует таких звезд спорта, как олимпийскую чемпионку Алину Загитову, чемпионку Европы Алену Косторную и чемпионку России Анну Щербакову. Ранее с ней также работала и Евгения Медведева.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вонзил ногти в колено и пригрозил войной": Саакашвили вспомнил жесткий разговор с Путиным

На саммите в 2006 году президент России якобы пытался надавить на грузинского политика

Смешные анекдоты на 23 июня

Подборка шуток от "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей