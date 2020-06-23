В команду к олимпийскому чемпиону перешли три спортсменки за последние месяцы

Арина Парсегова отказалась работать с Этери Тутберидзе и ушла из ее школы фигурного катания. Теперь восьмилетняя спортсменка будет тренироваться в академии Евгения Плющенко. Об этом фигуристка рассказала в "Инстаграм".

Парсегова написала, что за период карантина в жизни многих спортсменов произошли изменения, и она не стала исключением. Юная спортсменка поблагодарила олимпийского чемпиона за возможность стать частью его команды.

Также Парсегова добавила, что благодаря Тутберидзе она стала смотреть на фигурное катание под другим углом и получила бесценный опыт за год работы с тренером.

Арина Парсегова стала третьей фигуристкой за последние два месяца, которые перешли от Тутберидзе в команду Плющенко. Ранее такое решение приняли Александра Трусова и Вероника Жилина.

Евгений Плющенко недавно занял новую должность. Он стал тренером сборной России по фигурному катанию и теперь готовит спортсменов к Олимпийским играм.

Этери Тутберидзе тренирует таких звезд спорта, как олимпийскую чемпионку Алину Загитову, чемпионку Европы Алену Косторную и чемпионку России Анну Щербакову. Ранее с ней также работала и Евгения Медведева.

