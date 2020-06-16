Телеведущий отметил, что теперь осталось найти занятие жене спортсмена

Иван Ургант прокомментировал назначение Евгения Плющенко на пост тренера сборной России по фигурному катанию. Ведущий подшутил над спортсменом в эфире Первого канала.

Ургант поздравил фигуриста с новой должностью, отметив, что теперь Плющенко будет готовить спортсменов к Олимпийским играм. "Теперь осталось пристроить мать и можно будет перевести дух", – процитировал ведущий Гном Гномыча, сына фигуриста.

Таким образом Ургант обратил внимание на юмористические видео, которые Яна Рудковская в период пандемии снимает вместе с сыном и супругом.

Несколько дней назад Евгений Плющенко официально стал тренером сборной, сообщили в Федерации фигурного катания. Сейчас спортсмен работает со многими фигуристами, в том числе и с Александрой Трусовой, напоминает "МИР24". Двукратная чемпионка мира перешла в команду Плющенко в мае этого года.