Ургант высмеял получившего новую работу Плющенко

Ургант высмеял получившего новую работу Плющенко
Иван Ургант. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Телеведущий отметил, что теперь осталось найти занятие жене спортсмена

Иван Ургант прокомментировал назначение Евгения Плющенко на пост тренера сборной России по фигурному катанию. Ведущий подшутил над спортсменом в эфире Первого канала.

Ургант поздравил фигуриста с новой должностью, отметив, что теперь Плющенко будет готовить спортсменов к Олимпийским играм. "Теперь осталось пристроить мать и можно будет перевести дух", – процитировал ведущий Гном Гномыча, сына фигуриста.

Таким образом Ургант обратил внимание на юмористические видео, которые Яна Рудковская в период пандемии снимает вместе с сыном и супругом.

Несколько дней назад Евгений Плющенко официально стал тренером сборной, сообщили в Федерации фигурного катания. Сейчас спортсмен работает со многими фигуристами, в том числе и с Александрой Трусовой, напоминает "МИР24". Двукратная чемпионка мира перешла в команду Плющенко в мае этого года.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

"Газпром" прекратил приписывать Киеву поставки газа в Донбасс

Россия бесплатно снабжает топливом украинский регион

"Адский удел": дочь Ефремова хочет сдать больную мать в дурдом

После ДТП о женщине некому будет заботиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей