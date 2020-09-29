Давняя вражда: Загитова лишила Медведеву шанса заработать в популярном шоу

Давняя вражда: Загитова лишила Медведеву шанса заработать в популярном шоу
Алина Загитова. Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/www.globallookpress.com
Фигуристка поставила ультиматум организаторам передачи

Олимпийская чемпионка Алина Загитова категорически отказалась работать вместе с титулованной фигуристкой Евгенией Медведевой. Выяснилось, что именно Евгения могла стать второй ведущей шоу "Ледниковый период", однако этому воспротивилась ее давняя соперница. Об этом пишут СМИ.

По словам знакомого с ситуацией источника, когда организаторы популярного телешоу предложили на роль соведущей Медведеву, Загитова восприняла это в штыки. Спортсменка заявила, что не будет участвовать в передаче, если там появится Медведева. Продюсеры посчитали, что работать с Алиной будет проще, так как она, в отличии от Евгении, не выступает на соревнованиях – а значит, сможет уделить шоу больше времени, пишет издание "Бизнес Online".

Такая позиция Загитовой может показаться странной, ведь пару лет назад пиарщики всячески пытались развенчать укоренившийся в прессе образ вечного соперничества между двумя талантливыми фигуристками. В СМИ даже появилась фотография Загитовой, которую сделала по ее просьбе Медведева. Однако всплывшая информация говорит о том, что между спортсменками на самом деле сложные отношения.


Кстати, в конце лета стало известно, что Загитова поступила в престижный столичный вуз. И это при том, что результаты фигуристки на Едином государственном экзамене сложно назвать успешными.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Повторный карантин из-за коронавируса: эксперт озвучил последствия

Вторую волну домашней изоляции перенести будет сложнее

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей