Провалившая ЕГЭ фигуристка поступила в топовый столичный ВУЗ

Провалившая ЕГЭ фигуристка поступила в топовый столичный ВУЗ
Алина Загитова. Фото: Raniero Corbelletti/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алина Загитова стала студенткой факультета журналистики

В этом году титулованная спортсменка закончила школу. Как и все школьники, она сдавала Единый государственный экзамен. К сожалению, результаты Алине Загитовой нельзя назвать хорошими  – за русский она получила 51 балл, а за обществознание – 44. Однако это не помешало ей в поступлении. Стало известно, что фигуристка стала студенткой факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). 

Совместное фото с Алиной выложила сотрудница ВУЗа Мария Базалеева. "К нам поступила Алина Загитова – олимпийская чемпионка! Ура!" – написала эксперт на своей странице в "Инстаграм". 

Фигуристка будет учиться на коммерции, уточняет "StarHit". В СМИ посчитали, что Алине придется заплатить больше миллиона рублей. 

Загитова призналась, что ее вдохновляет ведущая Первого канала Екатерина Андреева. Именно ее пример заставил фигуристку выбрать факультет журналистики, передает РИА "Новости".

Ранее "Утро" писало, что Алину Загитову изолировали после ледового шоу. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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