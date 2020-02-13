К бросившей профессиональный спорт фигуристке никого не подпускают

Тренеры Алины Загитовой скрыли фигуристку от журналистов после ледового шоу Art on Ice в Цюрихе. Во время самого мероприятия к спортсменке также никого не подпустили. Об этом рассказала журналистка Елена Вайцеховская.

"Поговорить с Загитовой было невозможно", – заявила она. И отметила, что тренерский состав тщательно следил, чтобы пресса не смогла подобраться к фигуристке, пишет "Чемпионат". По словам журналистки, такая же ситуация была во время ледового шоу в Доброграде.

В декабре 2019 г. олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила об уходе из фигурного катания. По словам спортсменки, она временно не будет участвовать в соревнованиях, чтобы вновь появилось желание выходить на лед. Это заявление вызвало бурную реакцию и у публики, и у профессионалов. Однако тренер Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка больше в спорт не вернется.