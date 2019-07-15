Дело против фигуристки закрыли из-за истечения срока давности

Правоохранительные органы Удмуртии прекратили расследование по административному правонарушению против Алины Загитовой, которая водила автомобиль без прав. Некоторые россияне пришли к выводу, что это было сделано из-за популярности спортсменки.

Как сообщили в МВД Удмутрии агентству "Интерфакс", Загитову нельзя было привлечь к отвественности из-за истечения срока давности административного правонарушения. Проверку полицейские проводили по статье 12.7. КоАП РФ, получив массовые жалобы из-за видеоролика, распространившегося по Сети после того, как девушка опубликовала его в Instagram. В нем видно, как фигуристка, которой на момент съемок было 16 лет, едет за рулем машины, не имея прав. Россияне уверены, что спортсменка должна была понести хоть какое-то наказание, чтобы другим было неповадно.

"Кокорин с Мамаевым: "А что так можно было?!", "Человек нарушил закон (это очевидно всем) и ушёл от ответственности", "Юной девчонке можно нарушать закон? Давайте просто создадим пул людей, которым можно всё и пропишем это законодательно. Для чего народ дразнить так?", "А она сама не могла признать, что совершила правонарушение, и извиниться и скромно выплатить штраф? Все-таки она лицо публичное", "Я боюсь выходить на улицу, боюсь переходить дорогу даже по подземному переходу! Вдруг там Загитова несется на своем танке?" – едко прокомментировали эту новость интернет-пользователи.

Впрочем, многие россияне с радостью восприняли исход этого дела. Ведь, по их мнению, сотни людей в стране учатся водить, не достигнув 17 лет, когда можно получить права.

"Все правильно, не должна была Удмуртия сдать свою маленькую Королеву на радость хейтерским крысам!", "Да за что наказывать-то? Она что про трассе мчалась? бред какой-то", – защитили Загитову поклонники.