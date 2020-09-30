Роднина отказалась смотреть "Ледниковый период" из-за Загитовой

Олимпийская чемпионка резко высказалась в адрес новой ведущей спортивного шоу

Скоро на Первом канале стартует новый сезон шоу "Ледниковый период". Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, почему не будет смотреть популярную передачу.

Как оказалось, причиной стала Алина Загитова, которая станет соведущей Алексея Ягудина в этом сезоне, уточняет "Спорт24". Когда чемпионку спросили, будет ли она наблюдать за тем, как катаются именитые фигуристы и звезды отечественного шоу-бизнеса, Роднина ответила, что ее это никак не интересует.

"Буду ли я смотреть "Ледниковый период" с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует", – заявила Роднина.

Напомним, что недавно стало известно о том, что Загитова лишила Медведеву шанса заработать. Выяснилось, что фигуристка поставила ультиматум. Медведеву могли сделать второй ведущей "Ледникового периода", но против этого выступила ее давняя соперница. Олимпийская чемпионка сказала, что не будет ведущей передачи, если Евгения появится на льду вместе с ней.