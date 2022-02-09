Валиеву отстранят за нарушение правил

Золотые медали за победу в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине российские спортсмены не получат. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

По данным журналистов, сборная ОКР останется без наград из-за серьезного давления на МОК – подтверждением этому являются материалы в британском издании Inside the Games, которые опубликовали конфиденциальную информацию.

При этом Валиева, которая в декабре сдала пробу на допинг, будет отстранена от соревнований и не допущена до личного турнира одиночниц.

Тем не менее, указывается в статье, окончательное наказание может быть утверждено уже по итогам соревнований в Пекине, как это было четыре года назад.

Согласно сведениям СМИ, в допинг-тесте Камилы Валиевой обнаружили триметазидин – препарат запрещен с 2015 года и может быть квалифицирован как модулятор кардиометаболизма. Ранее британские издания сообщали, что вещество, найденное в анализах российской спортсменки, не способно повлиять на спортивные показатели.