Всех фигуристов России решили наказать за допинг на Олимпиаде - СМИ

Всех фигуристов России решили наказать за допинг на Олимпиаде - СМИ
Фото: Enrico Calderoni/AFLO/www.globallookpress.com
Валиеву отстранят за нарушение правил

Золотые медали за победу в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине российские спортсмены не получат. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

По данным журналистов, сборная ОКР останется без наград из-за серьезного давления на МОК – подтверждением этому являются материалы в британском издании Inside the Games, которые опубликовали конфиденциальную информацию. 

При этом Валиева, которая в декабре сдала пробу на допинг, будет отстранена от соревнований и не допущена до личного турнира одиночниц. 

Тем не менее, указывается в статье, окончательное наказание может быть утверждено уже по итогам соревнований в Пекине, как это было четыре года назад.

Согласно сведениям СМИ, в допинг-тесте Камилы Валиевой обнаружили триметазидин – препарат запрещен с 2015 года и может быть квалифицирован как модулятор кардиометаболизма. Ранее британские издания сообщали, что вещество, найденное в анализах российской спортсменки, не способно повлиять на спортивные показатели.

Источник: Спорт-экспресс ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость339862
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Если Русские побеждают, значит наелись допинга. Проигрывают, значит ничего не умеют. Либерастам и Демократам всегда найдётся в чем обвинить Россию.
Гость339886
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Гость339863
русские опять нажрались примитивных веществ и жидко обосрались.
когда этим бабуинам вообще запретят где либо выступать ?
Закрой пасть свинорылый, <цензура> жри сало. Вам медалей вообще не видать)))
Гость339863
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русские опять нажрались примитивных веществ и жидко обосрались.
когда этим бабуинам вообще запретят где либо выступать ?
Гость339862
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Интересно как то анализ проб делают, допинг находят сразу после победы, хорошо хоть не новичОк.
Гость339855
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Гость339816
в Мутковский период все варили бабки на спорте. Мутко сидит при деньгах и хорошей должности, а Россия будет вечно в заднем проходе. И это становится нормой в мире что русские жрут допинг и днём и ночью. Кто сделал это с Валиевой должен быть публично повешен.
Всё руководство к ответу не взирая на сроки давности.
Гость339854
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Гость339821
Где наши химики? Почему перед отправкой в Пекин не проверили ВСЕ у всех?
сядешь на химию там и все и порешаешь
Гость339854
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Гостьдшна
Все не так как у людей!!!! То допинг сожрут, то палку не туда бросят, то подножку поставят, по анализы забудут взять и т.д.
ВСЕХ ПО КАЖДОМУ ДЕЛУ ПОД <цензура>!!!!!!!! И без жалости и великих заслуг!!!!! и Начать с самой большой головы СПОРТА!!!!!
поди редиску окучивать на своей сотке в жмэренке близя <цензура>-яма:))
Гость339855
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Ну что спортивные иачальники РФ получили по зубам? Сдали российский спорт. А вернее по зубам получили спортсмены, а вы получали зарплату, командировочные и другие возможности от участия в спортокиаде. Спорт России выбивают с вашей помощью. А выбивать будут с цуки из ЕС и США. Спортсмены перебегут с вашей помощью в страны других команд.И спорта в РФ не будет с вашей мерзопакостной помощью. Наслаждайтесь пока своим предательством и неумением отстаивать русских спортсменов. Кодла европейских чиновников сделают то что не могли сделать их европейские спортсмены. Будете в судах ходить вякать.
Гость339854
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игорь
а что это редакция решила открыть снова комментарии?
в угоду чему то или кому то
я бы вообще бы прекратил бы все соревнования и отправил бы всех тунеядцев игрулек на стройку строить дома и дороги
а после говорят что мигранты рабочие места своим не дают - когда свои вообще не хотят работать
патамушта счетчик посещения уртя пошел вниз
как и всякоэ другоэ
игорь
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хотели бы люди соревноваться ОТМЕНИЛИ бы вообще допинг как таковой
потому что ЕДА тоже допинг
пойди поиграй без еды - сдохнешь прежде чем побежишь)
так что тема допинга для хамов и циников
но СПОРТ вообще суть цинизма
за медальки детей насилуют чуть ли не с пеленок
ау взрослые лицемеры
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