Мастер спорта была немногословна

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отреагировала на недавний скандал, в который угодила ее подопечная, чемпионка Олимпиады в Пекине Камила Валиева.

Напомним, ранее в средствах массовой информации появились сообщения о решении МОК отложить церемонию награждения для финалистов олимпийских соревнований, которая должна была состояться еще двумя днями ранее. Организаторы сослались на сложности юридического характера, позднее британский портал Inside the Games высказал предположение, что причина срыва церемонии могла заключаться в неких проблемах с допинг-тестом Валиевой. Якобы в преддверии соревнований, в декабре 2021 года, у спортсменки обнаружили в крови запрещенное вещество. Поэтому всех участников сборной Олимпийского комитета РФ решили оставить без наград, а саму Камилу снять с проходящих в Пекине соревнований.

Позднее на ситуацию отреагировала Тутберидзе, которая, однако, была в диалоге с журналистами крайне лаконична и не пожелала комментировать информацию.

"Сплетнями не занимаюсь", – резко ответила заслуженный тренер.

После этой фразы Тутберидзе ретировалась.

В пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России же заявили, что никто не собирается отстранять Камилу Валиеву от дальнейшего участия на олимпийских соревнованиях. Недавно появилось видео с тренировкой одиночниц, где Камила разъезжает на льду.

В МОК же сообщили, что домыслы о неких допинг-пробах у россиянки спекулятивны, и комментировать слухи Международный олимпийский комитет на собирается, отмечает URA.ru.