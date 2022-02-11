Как будет решаться судьба командного "золота" российских фигуристов: Анцелиович объяснила процедуру по Валиевой

Как будет решаться судьба командного "золота" российских фигуристов: Анцелиович объяснила процедуру по Валиевой
Фото: Enrico Calderoni / AFLO / www.globallookpress.com
Сама Валиева в зависимости от установленной CAS степени вины может отделаться выговором, полностью оправдаться или будет дисквалифицирована на 4 года

Выездное заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) определит, может ли российская фигуристка Камила Валиева принимать участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Судьбу завоеванного нашей командой "золота" и наказание самой спортсменки, в анализах которой обнаружено запрещенное вещество, будут решать намного позже. Об этом в интервью "Утру.ру" сообщила руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult, бывшая и.о. гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович.

В пятницу, 11 февраля, Международное агентство тестирования (ITA) проинформировало, что в допинг-пробе Валиевой обнаружен триметазидин. Ранее об этом уже писали некоторые СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию, но официального подтверждения не было.

Как оказалось, "грязная" проба была сдана фигуристкой 25 декабря в Санкт-Петербурге и отправлена в Стокгольм. По стандартам WADA, результат должен быть готов в течение 20 дней, здесь же прошло почти полтора месяца. На это указал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он допустил, что кто-то специально "придерживал" пробу до окончания командных соревнований.

Однако, по мнению Анны Анцелиович, все гораздо проще: в дело вмешался Новый год и коронавирус.

"Почему так долго? Потому что наложились новогодние и рождественские праздники. Отвозить пробу пришлось за рубеж, поскольку Московская антидопинговая лаборатория лишена аккредитации. В Европе в это время как раз была взрывная волна COVID-19, а объемы тестирования перед Олимпиадой возросли. Поэтому сложилась такая ситуация, что лаборатория Стокгольма занесла результат Камилы Валиевой в систему ADAMS только 8 февраля",

– пояснила спортивный юрист.

Теперь вопрос с Камилой будет решаться в два этапа. Прежде всего, будет объявлено, сможет ли она дальше принимать участие в Олимпийских играх в Пекине.  

Валиева на этой неделе пропустила одну тренировку, но затем снова вышла на лед. Как выяснилось, РУСАДА, получив информацию о положительном тесте, сначала наложило на фигуристку ограничения, но затем их сняла.  

"Скорее всего, фигуристка представила убедительные доказательства, что этот запрещенный препарат оказался в составе какого-либо продукта, где даже не был указан в составе на этикетке",

– пояснила Анцелиович. Но МОК и Международный союз конькобежцев решили обжаловать допуск российской чемпионки к тренировкам в Спортивном арбитражном суде (CAS). На чью сторону встанет суд, мы узнаем до 15 февраля, когда фигуристки-одиночницы должны показывать свои короткие программы. То есть первый вердикт CAS будет касаться исключительно допуска Валиевой к соревнованиям.

"Вопрос нарушения ею антидопинговых правил, степень вины фигуристки и даже судьба командного "золото" будет решаться значительно позднее",

– подчеркивает юрист. И тут уже будут важны и предыдущие пробы спортсменки – они будут влиять на ее степень вины; и пробы, которые она сдала уже в Пекине, – от чистоты этих анализов будет зависеть, сохранят ли россияне первое место в командных соревнованиях по фигурному катанию.

"Автоматического аннулирования результата командных соревнований нет", – указала Анна Анцелиович.

Что касается судьбы самой Камилы Валиевой, то тут могут быть разные варианты: от дисквалификации на 4 года до простого выговора, если она сможет доказать отсутствие своей вины. С триметазидином, кстати, такое вполне возможно – это вещество довольно часто оказывается там, где его быть не должно. Такая ситуация произошла, например, у российской бобслеистки Надежды Сергеевой на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году – впоследствии она была полностью оправдана.

Камила Валиева. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press / www.globallookpress.com

А вот пояснения некоторых специалистов, что данное вещество не могло повлиять на спортивные достижения фигуристки и что оно просто защищает сердечную мышцу от повреждений, роли не играют. Правила WADA на этот счет однозначны:

"Все субстанции, внесенные в запрещенный список, не должны находиться в организме спортсмена. Ссылки на то, что препарат не может повлиять на достижения спортсмена, во внимание не принимаются", – указала юрист.

Также Анцелиович развеяла иллюзии о том, что якобы 15-летний спортсмен защищен от санкций за нарушение антидопинговых правил: "Это не так. Валиева, действительно, относится к категории "защищаемых лиц", так как ей нет 16 лет. Но это означает, что в отношении таких спортсменов действует строгий режим конфиденциальности. К сожалению, из-за утечки в СМИ фамилия спортсменки была обнародована и официальные лица были вынуждены ее подтвердить". В отношении юных спортсменов также предусмотрен облегченный режим доказывания невиновности. Но что касается наказания за прием запрещенных препаратов, то тут правила общие для всех, как взрослых спортсменов, так и подростков.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Припугнуть Шойгу: Times раскрыла цель визита Уоллеса в Москву

Высшее военное руководство Соединенного Королевства намерено убедить Россию отступить от Украины

Оконфузившаяся постпред США при ООН назвала Крым частью Минских соглашений

За повторную оговорку пришлось отдуваться пресс-службе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей