Сама Валиева в зависимости от установленной CAS степени вины может отделаться выговором, полностью оправдаться или будет дисквалифицирована на 4 года

Выездное заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) определит, может ли российская фигуристка Камила Валиева принимать участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Судьбу завоеванного нашей командой "золота" и наказание самой спортсменки, в анализах которой обнаружено запрещенное вещество, будут решать намного позже. Об этом в интервью "Утру.ру" сообщила руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult, бывшая и.о. гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович.

В пятницу, 11 февраля, Международное агентство тестирования (ITA) проинформировало, что в допинг-пробе Валиевой обнаружен триметазидин. Ранее об этом уже писали некоторые СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию, но официального подтверждения не было.

Как оказалось, "грязная" проба была сдана фигуристкой 25 декабря в Санкт-Петербурге и отправлена в Стокгольм. По стандартам WADA, результат должен быть готов в течение 20 дней, здесь же прошло почти полтора месяца. На это указал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он допустил, что кто-то специально "придерживал" пробу до окончания командных соревнований.

Однако, по мнению Анны Анцелиович, все гораздо проще: в дело вмешался Новый год и коронавирус.

"Почему так долго? Потому что наложились новогодние и рождественские праздники. Отвозить пробу пришлось за рубеж, поскольку Московская антидопинговая лаборатория лишена аккредитации. В Европе в это время как раз была взрывная волна COVID-19, а объемы тестирования перед Олимпиадой возросли. Поэтому сложилась такая ситуация, что лаборатория Стокгольма занесла результат Камилы Валиевой в систему ADAMS только 8 февраля",

– пояснила спортивный юрист.

Теперь вопрос с Камилой будет решаться в два этапа. Прежде всего, будет объявлено, сможет ли она дальше принимать участие в Олимпийских играх в Пекине.

Валиева на этой неделе пропустила одну тренировку, но затем снова вышла на лед. Как выяснилось, РУСАДА, получив информацию о положительном тесте, сначала наложило на фигуристку ограничения, но затем их сняла.

"Скорее всего, фигуристка представила убедительные доказательства, что этот запрещенный препарат оказался в составе какого-либо продукта, где даже не был указан в составе на этикетке",

– пояснила Анцелиович. Но МОК и Международный союз конькобежцев решили обжаловать допуск российской чемпионки к тренировкам в Спортивном арбитражном суде (CAS). На чью сторону встанет суд, мы узнаем до 15 февраля, когда фигуристки-одиночницы должны показывать свои короткие программы. То есть первый вердикт CAS будет касаться исключительно допуска Валиевой к соревнованиям.

"Вопрос нарушения ею антидопинговых правил, степень вины фигуристки и даже судьба командного "золото" будет решаться значительно позднее",

– подчеркивает юрист. И тут уже будут важны и предыдущие пробы спортсменки – они будут влиять на ее степень вины; и пробы, которые она сдала уже в Пекине, – от чистоты этих анализов будет зависеть, сохранят ли россияне первое место в командных соревнованиях по фигурному катанию.

"Автоматического аннулирования результата командных соревнований нет", – указала Анна Анцелиович.

Что касается судьбы самой Камилы Валиевой, то тут могут быть разные варианты: от дисквалификации на 4 года до простого выговора, если она сможет доказать отсутствие своей вины. С триметазидином, кстати, такое вполне возможно – это вещество довольно часто оказывается там, где его быть не должно. Такая ситуация произошла, например, у российской бобслеистки Надежды Сергеевой на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году – впоследствии она была полностью оправдана.

А вот пояснения некоторых специалистов, что данное вещество не могло повлиять на спортивные достижения фигуристки и что оно просто защищает сердечную мышцу от повреждений, роли не играют. Правила WADA на этот счет однозначны:

"Все субстанции, внесенные в запрещенный список, не должны находиться в организме спортсмена. Ссылки на то, что препарат не может повлиять на достижения спортсмена, во внимание не принимаются", – указала юрист.

Также Анцелиович развеяла иллюзии о том, что якобы 15-летний спортсмен защищен от санкций за нарушение антидопинговых правил: "Это не так. Валиева, действительно, относится к категории "защищаемых лиц", так как ей нет 16 лет. Но это означает, что в отношении таких спортсменов действует строгий режим конфиденциальности. К сожалению, из-за утечки в СМИ фамилия спортсменки была обнародована и официальные лица были вынуждены ее подтвердить". В отношении юных спортсменов также предусмотрен облегченный режим доказывания невиновности. Но что касается наказания за прием запрещенных препаратов, то тут правила общие для всех, как взрослых спортсменов, так и подростков.