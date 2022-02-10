Несмотря на сообщения в СМИ, никаких официальных ограничений на спортсменку не наложено

Скандал, возникший вокруг командных соревнований фигуристов на Олимпиаде-2022, обрастает новыми подробностями. Накануне появилась информация, что допинг-пробу провалила россиянка Камила Валиева. Однако в четверг, 10 февраля, она вышла на тренировку, а в Международном олимпийском комитете заявили, что никаких ограничений на девушку не наложено.

Весьма вероятно, что спортсменке помог ее юный возраст. На это указал международный юрист в области спортивной медицины, который согласился прокомментировать "МК" ситуацию на условиях анонимности. По его словам, 15-летняя Валиева попадает в категорию "защищенных лиц" согласно действующему с 2021 г. новому кодексу WADA.

"Девочка может быть оправдана. По крайней мере, в свете дальнейшей карьеры, скорее всего, ей ничего не грозит. Спортсменов до 16 лет не наказывают за допинг, так как считается, что они за себя не отвечают. Тут вина тренеров, родителей, врачей, федерации",

– указал юрист. При этом он пояснил, что вещество "триметазидин", которое якобы нашли в анализах Валиевой, – это не лекарство, а средство, защищающее сердечную мышцу от повреждения.

Ранее издание Inside the Games сообщило, что церемонию награждения победителей командного турнира фигуристов на Олимпиаде отложили из-за сомнительной допинг-пробы одного из российских спортсменов. Потом появились подробности, что речь о Валиевой. Ее тренер Этери Тутберидзе отказалась комментировать эту информацию. А представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс призвал не плодить слухи и с терпением дождаться официальной информации.