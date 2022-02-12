Ведущий решил процитировать классиков

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что никто не станет воспринимать на полном серьезе призывы бывшего руководителя Всемирного антидопингового агентства Дика Паунда, требовавшего запретить россиянам выступать на Олимпиаде до решения всех проблем, связанных с запрещенными препаратами.

По словам журналиста, россияне показывают достойные результаты, выступая вполне "честно и чисто". В стране ситуация с допингом под контролем, и все комментарии с критичными замечаниями в адрес России по этому поводу были бы излишни.

"Много лет назад у нас была объявлена нещадная борьба допингу. И из нее мы вышли победителями", – высказался комментатор.

Все те, кто придерживаются альтернативной точки зрения, считает ведущий, могут смело отправляться "в сад". Что касается бывшего руководителя Всемирного антидопингового агентства, то он имеет право на любую позицию в соответствии с принципом о свободе слова. Однако не вполне ясно, как к этому относиться в самой России – ведь свобода слова Паунда в этом случае может затрагивать целую страну и задевать не один десяток людей.

"С Валиевой – абсоолютно случайная история. Что касается "пропусков" Олимпиад... Обратимся по классике: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица", – высказался комментатор.

Паунд же заявил, что Всемирное антидопинговое агентство должно объявить тайм-аут российскому спорту на несколько Олимпиад, так как россияне "полностью неисправимы".

Обозреватель Салли Дженкинс раскритиковала позицию WADA за обвинения в адрес Валиевой и требования отстранить россиянку от участия в Олимпиаде-2022, которая проходит в Пекине.