CAS допустил фигуристку до соревнований

Камила Валиева сможет выступить в личном турнире на пекинской Олимпиаде. Соответствующее решение СAS было объявлено утром в понедельник, 14 февраля.

Международный спортивный арбитраж (СAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Международного антидопингового агентства (WADA), выступивших против участия российской фигуристки на Олимпиаде-2022 после того, как ее допинг-тест от 25 декабря 2021 г. дал положительный результат.

Принимая решение, арбитры CAS учли статус "защищенной персоны" Валиевой. Дело в том, что спортсменке нет 16 лет, а по правилам WADA в подобной ситуации особое внимание уделяется окружению спортсменки – ее родителям, тренерам, медицинскому персоналу. В отношении их будет проведено расследование.

Суд также принял во внимание странную задержку с публикацией результатов допинг-теста спортсменки. Если бы лаборатория WADA в Стокгольме выдержала установленный правилами 20-дневный срок, фигуристку просто не допустили бы до Зимней Олимпиады и подобной спорной ситуации не произошло в принципе.

Выездное заседание CAS длилось более 6 часов. В составе арбитражной группы были представители Италии, США и Словении.

Напомним, рассматривался исключительно вопрос о допуске Камилы Валиевой до участия в соревнованиях фигуристок-одиночниц, он начинается во вторник, 15 февраля. Вопрос об ответственности спортсменки за "грязный" допинг-тест и судьба золотой медали России в командных соревнованиях по фигурному катанию будут решаться позже. Процедуру в интервью "Утру.ру" разъяснила бывшая и.о. гендиректора РУСАДА, руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult, Анна Анцелиович.