15-летняя фигуристка столкнулась с испытынием, которое не по силам пройти и взрослому

После тяжелой истории с пробой допинга у олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, на которую взъелся Международный олимпийский комитет за наличие положительного результата на триметазидин, спортивный арбитраж наконец вынес решение, отказав МОК в удовлетворении апелляции.

Камила продолжит выступать на Олимпиаде в Пекине, о чем стало известно 14 февраля. Однако нервы 15-летней спортсменки на пределе: фигуристка не скрывает своих слез перед камерами и признается, что ей крайне тяжело морально перенести упавший на плечи груз из-за давления со стороны МОК.

Сквозь слезы спортсменка дала комментарий прессе, рассказав, как пережила отстранение от Олимпийских игр. Валиева призналась, что ей крайне тяжело дались последние дни – уже не хватает эмоций. Она радуется своим результатом в одиночной программе, однако радость от победы существенно подпортили обвинения со стороны Международного олимпийского комитета.

"Слезы счастья и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива, что нахожусь на Олимпийских играх и представляю нашу страну. И буду надеяться, что максимально настроюсь и покажу свой результат", – призналась заплаканная Камила журналистам.

К слову, Валиева продолжала тренировки перед еще вердиктом, который был вынесен арбитражом – в Сети уже появился ролик, на котором переживающая спортсменка расплакалась на плече у тренера Этери Тутберидзе. Но затем собрала волю в кулак и вышла на лед.

Решение арбитража сильно не понравилось американской фигуристке Эшли Вагнер, которая разразилась гневным постом в социальных сетях.