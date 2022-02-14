Призер Игр-2014 в Сочи обеспокоилась чистыми спортсменами

Вслед за американскими СМИ и Олимпийским комитетом США свое разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить россиянку Камилу Валиеву до дальнейшего участия на ОИ-2022 в Пекине высказала и бронзовый призер Игр-2014, американская фигуристка Эшли Вагнер.

Свой эмоциональный спич 30-летняя бывшая спортсменка оставила в "Твиттере".

"Я шокирована, разочарована, пристыжена, я в ярости. Это насмешка над чистыми соревнованиями. Это подчеркивает идею, что если тебе меньше 18 лет, то чистое катание означает нечто иное. Так несправедливо по отношению к чистым спортсменам в этом турнире и на этих Играх в целом", – написала американка.

Напомним, победителем командного турнира по фигурному катанию стала сборная России, в составе которой выступала наша юная звезда Валиева. Однако церемония награждения была отложена из-за того, что в допинг-пробе 15-летней россиянки, взятой еще 25 декабря 2021 г., обнаружены следы триметазидина в микродозе.

В понедельник, 14 февраля, СAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Международного антидопингового агентства (WADA), выступивших против ее участия в индивидуальном соревновании одиночниц.

Сразу после этого вердикта свою негативную реакцию изобразил Американский Олимпийский комитет (USOPC).

"Мы разочарованы сигналом, который посылает это решение... Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются на равных условиях. К сожалению, сегодня в этом праве отказывают", – уверена Сара Хиршланд.

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оригинально и емко высказался в своем телеграм-канале о комментариях представителей США из-за Валиевой.

"Дорогие американские друзья!!!Спасибо вам за ваше мнение!!! Идите в (далее журналист вспомнил про пятую точку)!!!" – подчеркнул Губерниев.



Добавим, весьма своеобразно на решение СAS отреагировали и в МОК. Там сообщили, что комитет не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира до выяснения всех обстоятельств. Более того, МОК отказался от цветочной церемонии и вручения наград в случае попадания Валиевой в тройку призеров в женском одиночном катании.