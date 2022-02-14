"Я в ярости": фигуристку из США шокировало решение CAS по Валиевой

"Я в ярости": фигуристку из США шокировало решение CAS по Валиевой
Камила Валиева. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Призер Игр-2014 в Сочи обеспокоилась чистыми спортсменами

Вслед за американскими СМИ и Олимпийским комитетом США свое разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить россиянку Камилу Валиеву до дальнейшего участия на ОИ-2022 в Пекине высказала и бронзовый призер Игр-2014, американская фигуристка Эшли Вагнер.

Свой эмоциональный спич 30-летняя бывшая спортсменка оставила в "Твиттере".

"Я шокирована, разочарована, пристыжена, я в ярости. Это насмешка над чистыми соревнованиями. Это подчеркивает идею, что если тебе меньше 18 лет, то чистое катание означает нечто иное. Так несправедливо по отношению к чистым спортсменам в этом турнире и на этих Играх в целом", – написала американка.

Напомним, победителем командного турнира по фигурному катанию стала сборная России, в составе которой выступала наша юная звезда Валиева. Однако церемония награждения была отложена из-за того, что в допинг-пробе 15-летней россиянки, взятой еще 25 декабря 2021 г., обнаружены следы триметазидина в микродозе.

В понедельник, 14 февраля, СAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Международного антидопингового агентства (WADA), выступивших против ее участия в индивидуальном соревновании одиночниц.

Сразу после этого вердикта свою негативную реакцию изобразил Американский Олимпийский комитет (USOPC).

"Мы разочарованы сигналом, который посылает это решение... Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются на равных условиях. К сожалению, сегодня в этом праве отказывают", – уверена Сара Хиршланд.

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оригинально и емко высказался в своем телеграм-канале о комментариях представителей США из-за Валиевой.

"Дорогие американские друзья!!!Спасибо вам за ваше мнение!!! Идите в (далее журналист вспомнил про пятую точку)!!!" – подчеркнул Губерниев.

Добавим, весьма своеобразно на решение СAS отреагировали и в МОК. Там сообщили, что комитет не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира до выяснения всех обстоятельств. Более того, МОК отказался от цветочной церемонии и вручения наград в случае попадания Валиевой в тройку призеров в женском одиночном катании.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость340302
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Гость340814
Наша спортсменка совершенно права. там где россия - там обязательно обман, ложь, грязь и банальное враньё.
в россии все настолько пропитаны враньём что с ней не то что иметь дело, находиться рядом противно.
Вам там Колин Пауэлл "оттуда" пробиркой с белым порошком всё трясёт, чтобы помнили и не забывали.
Гость340814
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трепанатор черепов
Ваша спортсменка просто не знает что все пробы за много лет можно уничтожить взмахом швабры. "Случайно". Всё как обычно в USADA. И конечно же "это другое".
и что в USADA ? кто то уничтожил пробы ? или так же подделывал их как в RUSADA ?
с ней не то что иметь дело, находиться рядом противно.
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США:- Более 40 000 000 человек живут в бедности;- 18 500 000 человек живут ниже порога нищеты;- 12 000 000 человек живут с инфекцией;- Страна занимает 36-е место в мире по уровню доступа к питьевой воде и санитарии;- Страна находится на 35-м месте в мире в плане бедности и неравенства;- Более 13 000 000 детей постоянно проживают в условиях бедности;- На улицах живут более 500 000 бездомных, в основном в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.* Из доклада в Совет ООН по правам человека, опубликованный 1-<цензура> Июня 2018... И еще: : Там полиция стреляет без предупреждения!!! БАХ!!! И всё.
трепанатор черепов
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Гость340814
Наша спортсменка совершенно права. там где россия - там обязательно обман, ложь, грязь и банальное враньё.
в россии все настолько пропитаны враньём что с ней не то что иметь дело, находиться рядом противно.
Ваша спортсменка просто не знает что все пробы за много лет можно уничтожить взмахом швабры. "Случайно". Всё как обычно в USADA. И конечно же "это другое".
Гость340814
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Наша спортсменка совершенно права. там где россия - там обязательно обман, ложь, грязь и банальное враньё.
в россии все настолько пропитаны враньём что с ней не то что иметь дело, находиться рядом противно.
Гость340302
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Хотелось бы. чтобы Минздрав РФ взял на проверку пробы у американских спортсменов на предмет поиска чего-нибудь запрещённого. Полагаю, нас могло бы ожидать серьёзное расширение таблицы Менделеева.
Влад
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ВАДА предвзята и скомпрометирована. Ни один американский спортсмен не знает свей глубины потребления допинга в США!
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