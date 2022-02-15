Обозреватель усомнился в честности соревнования

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова не оставила без ответа критику со стороны шведского обозревателя Expressen Томаса Петтерссона. Ранее он предположил, что российские спортсмены могут использовать запрещённые смазки для лыж.



Комментатора удивила отточенная работа лыж наших спортсменов, поэтому он усомнился в честности российской сборной, передает RT. Лыжница заявила, что Петтерссону мерещится недопустимый фтор C8 на эстафетных лыжах россиян в Пекине. По словам Степановой, он чувствует это вещество даже там, где его нет.

"Не хотите ещё проверить, нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика, как у Карлсона, который живёт на крыше?", – поинтересовалась Степанова в своем новом посте в Instagram.

Пользователи сети поддержали россиянку и похвалили её за прямолинейность.

"Всем что-то мерещится... И только наши идут/едут/бегут ВПЕРЕД!!!", – обратился один из подписчиков спортсменки. Другой пользователь написал: "Что-то мне сдаётся, что он с удовольствием воспользовался бы предложением такого рода".

Многие фолловеры отмечают, что шведам стоит научиться с достоинством принимать поражение. "Они не умеют проигрывать, особенно в хоккей", – считает один из комментаторов.

Подписчики российской лыжницы поддержали её дерзкий ответ и похвалили её за прямоту и стойкость. Они пожелали спортсменке удачи и новых побед.

Ранее стало известно, что Камилу Валиеву допустили к участию в соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.