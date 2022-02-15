Валиева занимает первое место после короткой программы на Играх-2022 - видео

Юная российская спортсменка едва не расплакалась по завершении выступления

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу по фигурному катанию среди женщин на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка набрала 82,16 балла.

Валиева допустила одну ошибку при исполнении тройного акселя, но смогла удержать первую строчку. Как отмечает "Радио 1", после всех треволнений последних дней из-за ситуации с найденной в ее допинг-пробе от 25 декабря 2021 г. мизерной дозы запрещенного препарата триметазидин, это был самый ожидаемый прокат. Девушка выходила на лед под бурные аплодисменты зрителей.

В итоге по завершении выступления 15-летний наш олимпионик едва не расплакалась.


Второе место заняла другая сильнейшая россиянка Анна Щербакова (80,20), третьей идет японка Каори Сакамото (79,84). На четвертой строчке находится третья спортсмена из РФ Александра Трусова (74,60), которая упала с тройного акселя.

Произвольная программа в женском одиночном катании пройдет в четверг, 17 февраля, передает "МИР 24".

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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